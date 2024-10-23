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Ученик открыл стрельбу в школе на Ямале

23 октября 2024, 09:07
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Учащийся открыл стрельбу из пневматического пистолета в школе № 9 города Губкинского на Ямале. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.


Уточняется, что одному из учеников удалось пронести оружие в здание, несмотря на металлодетекторы, которые не сработали на пластиковый корпус оружия. Во время перемены школьник вместе с одноклассниками зашел в туалет, где и открыл стрельбу, в результате чего один из подростков был ранен в ногу. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

На данный момент с учащимся, который открыл стрельбу, работают правоохранители. Ранее он состоял на профилактическом учете. В окружном департаменте образования пояснили, что использованный подростком пистолет оружием он не является, по этой причине пластмассовый корпус не обнаружили с помощью металлодетектора.

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Суд удовлетворил иск Собчак к Соколову и лишил его права пользования квартирой
23 октября 2024, 07:55

Фото: istock/Vladimir Cetinski

Пресненский суд Москвы вынес решение по иску Ксении Собчак, признав мужчину по фамилии Соколов утратившим право пользования квартирой. Суд удовлетворил требования телеведущей и снял Соколова с регистрационного учета. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета», — отметила собеседница РИА Новости.

Подробности дела не раскрываются.

Ксения Анатольевна Собчак — российская журналистка, блогер и политик, родившаяся 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Она является ведущей нескольких медиапроектов, включая «Осторожно, Собчак» на YouTube, «Осторожно, новости» и «Кровавая барыня» в Telegram. Ксения — дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

7 мая в ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство руководителя медиа-холдинга «Осторожно, Media» Ксении Собчак были задержаны три новых подозреваемых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#приговор
#суд
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Суд вынес решение по делу матери младенца, который скончался после употребления борща
В Приамурье мать, накормившая младенца борщом, получила семь месяцев колонии
23 октября 2024, 07:15

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Серышевский районный суд вынес решение по делу матери семимесячного мальчика, который скончался после того, как его кормили борщом на свином бульоне, хлебом и пакетированным соком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Амурской области.
Сообщается, что мать ненадлежащим образом ухаживала за ребенком, из-за этого у младенца развился острый гастроэнтерит. В больницу родительница своевременно не обратилась.

Отмечается, что женщина накормила ребенка хлебом, пакетированным соком и борщом на бульоне из свинины. После приема пищи состояние младенца значительно ухудшилось, однако мать не стала вызывать «скорую», а самостоятельно отнесла его в больницу к педиатру. Однако помощь малышу была оказана несвоевременно и он скончался.

В сообщении отмечается, что суд признал женщину виновной и приговорил к 7 месяцам ограничения свободы. Помимо этого, ей была запрещена смена жительства без согласия спецгосоргана, а также выезд за пределы Белогорского муниципального округа. Сама подсудимая вину признала и раскаялась.

Ранее стало известно, что студент из Казахстана выпал с пятого этажа учебного корпуса Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича.

До этого суд вынес приговор челябинцу за угрозы отрезать учительнице язык. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#приговор
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На поиски потерявшихся рыбаков в Якутии вылетел вертолет
23 октября 2024, 06:14

istock/Oleg Elkov

Вертолет авиакомпании «Полярные авиалинии» с командой спасателей вылетел из Якутска на поиски двух пропавших рыбаков в Алданском районе.
Об этом сообщили в службе спасения Якутии.

«Сообщение о пропаже мужчин, 1956 и 1981 годов рождения, поступило 17 октября. Последний раз рыбаков видели 8 октября на реке Тимптон, после чего они не выходили на связь», — говорится в официальном заявлении службы в telegram-канале.
Ранее проведенные поиски на аэролодке не дали результатов. В 8:30 утра вертолет со спасателями на борту вылетел из Якутска. В Алдане планируется дозаправка и присоединение к команде еще одного спасателя и местного проводника, что должно усилить поисковые мероприятия в условиях сложной погоды и труднопроходимой местности.

Ранее сообщалось, что хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа. Осужденный пытался передать секретные сведения о деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края в Министерство обороны Украины.

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Минобороны требует взыскать с разработчика пушек более 29 млн рублей
23 октября 2024, 05:33

Фото: istock/Elena Chelysheva

Министерство обороны России подало иски на сумму свыше 29 миллионов рублей против Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) имени Бахирева, который занимается разработкой снарядов и артиллерийских установок. Об этом сообщается в судебных документах.
«В суд поступили три иска на общую сумму 29,3 миллиона рублей к АО „Научно-исследовательский машиностроительный институт имени Бахирева“. Истцом по всем искам выступает Минобороны РФ», — передает ТАСС.
Ранее московский Басманный суд вынес постановление об аресте двух представителей руководства компании «ГК Пикет», которых обвиняют в поставке некачественных бронежилетов для участников специальной военной операции (СВО).

До этого сообщалось, что в Воронеже коридор одной из школ украсили трофейным оружием, привезенным из зоны СВО. Об этом пишет издание «Подъем», публикуя фотографии, на которых видны чехлы от противотанковых ракетных установок и украинский БПЛА, висящие с потолка.

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Россиянин осужден за шпионаж в пользу Украины
Житель Комсомольска-на-Амуре осужден на 12,5 лет колонии за шпионаж
23 октября 2024, 04:43

Фото: istock/blinow61

Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа.
Осужденный пытался передать секретные сведения о деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края в Министерство обороны Украины. По данным УФСБ России, мужчина вступил в контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины через интернет. Передаваемая информация могла способствовать диверсионным операциям Киева на оборонном объекте.

Ранее сообщалось, что арестованного московским судом бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Петроченко задержали с поличным при получении взятки в особо крупном размере. Соответствующая информация указана в судебных документах, сообщает РИА Новости. Согласно материалам, Петроченко получал крупную сумму денег от неназванного бизнесмена.

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Тела погибших в Ташкенте россиян отправят на родину после экспертизы
Узбекистан заявил, что отправит тела погибших россиян домой после экспертизы
23 октября 2024, 04:15

Фото: istock/Diy13

Тела россиян, погибших в гостинице Ташкента, будут отправлены на родину после завершения судебно-медицинской экспертизы, сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана.
Дата отправки будет определена по завершении всех необходимых процедур, включая установление точной причины смерти.

Ранее стало известно, что российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник скончались в номере отеля из-за отравления неизвестным веществом. По предварительной версии, гибель могла наступить от отравления газом, который попал в систему вентиляции после чистки бассейна.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности. Тела россиян планируют доставить в Москву 23 октября, сообщили местные СМИ.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах почти 50 человек заразились кишечной палочкой после употребления бургеров в сети ресторанов McDonald's.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), десять человек были госпитализированы, один из них скончался. Вспышка инфекции начала фиксироваться с 27 сентября, и на сегодняшний день зарегистрированы 49 случаев заболевания в 10 штатах.

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FT: Зеленский предложил прекратить атаки на энергетические объекты для завершения конфликта
23 октября 2024, 03:57

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times предложил прекратить удары по энергетическим объектам как возможный шаг к завершению конфликта.
По его мнению, взаимное прекращение атак на инфраструктуру может стать важным элементом для завершения активной фазы боевых действий.

Зеленский отметил, что данный подход был представлен в рамках первого «саммита мира», где обсуждались меры по обеспечению энергетической безопасности. Он выразил готовность Украины прекратить удары по российским энергетическим объектам при условии, что Россия сделает то же самое.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо четких договоренностей по поводу ударов на энергетическую инфраструктуру Украины не существует. Он также подчеркнул, что текущая ситуация делает сложным обсуждение таких соглашений.

Также секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что президент Владимир Путин ранее поддержал инициативу Турции о прекращении атак на объекты энергетики, однако Киев отказался от соглашения спустя некоторое время.

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В США почти 50 человек подхватили кишечную палочку в бургерах из McDonald's
23 октября 2024, 02:35

Фото: istock/monticelllo

В Соединённых Штатах почти 50 человек заразились кишечной палочкой после употребления бургеров в сети ресторанов McDonald's.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), десять человек были госпитализированы, один из них скончался.

Вспышка инфекции начала фиксироваться с 27 сентября, и на сегодняшний день зарегистрированы 49 случаев заболевания в 10 штатах. Большинство пострадавших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер, известный как «Роял Чизбургер».

«Из 28 человек, о которых имеются данные, десять были госпитализированы, у одного развился гемолитико-уремический синдром, опасное состояние, способное привести к почечной недостаточности. Один пожилой человек умер в штате Колорадо», — говорится в заявлении CDC.
Врачи предупреждают, что реальный масштаб заражений может быть выше, так как не все заболевшие обращаются за медицинской помощью или сдают анализы на кишечные инфекции.

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Умер основатель бесплатной онлайн-библиотеки «Флибуста» под ником Stiver
22 октября 2024, 22:12

Фото: iStock/morgan23

Умер основатель одной из крупнейших бесплатных онлайн-библиотек «Флибуста» (заблокирована в России) под ником Stiver. Соответствующая публикация появилось на сайте ресурса во вторник, 22 октября. Основатель сайта, как говорится в сообщении, решился на процедуру эвтаназии в Германии.
«Здравствуйте, вроде бы определилась дата моей смерти. <…> Если не отпишусь в понедельник, значит сработало. Просьба тогда во вторник опубликовать эту информацию - для истории и чтобы остановить любые сборы «на помощь Стиверу», — указано в публикации на форуме.
Ранее основатель «Флибусты» писал, что у него нашли рак мозга и он лежит в больнице с «неприличных размеров глиобластомой», а его проект закроется из-за отсутствия денег на оплату серверов. Незадолго до прощального сообщения он писал, что «сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме».

Онлайн-библиотека «Флибуста» была запущена в 2009 году. В 2016 ее заблокировали по иску о нарушении авторских прав.

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