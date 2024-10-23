Ученик открыл стрельбу в школе на Ямале

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Учащийся открыл стрельбу из пневматического пистолета в школе № 9 города Губкинского на Ямале. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что одному из учеников удалось пронести оружие в здание, несмотря на металлодетекторы, которые не сработали на пластиковый корпус оружия. Во время перемены школьник вместе с одноклассниками зашел в туалет, где и открыл стрельбу, в результате чего один из подростков был ранен в ногу. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
На данный момент с учащимся, который открыл стрельбу, работают правоохранители. Ранее он состоял на профилактическом учете. В окружном департаменте образования пояснили, что использованный подростком пистолет оружием он не является, по этой причине пластмассовый корпус не обнаружили с помощью металлодетектора.
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