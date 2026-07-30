Россиянин трижды продал жителям Кузбасса несуществующий автоприцеп
Сотрудники уголовного розыска Кузбасса задержали в городе Чудово Новгородской области 26-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве при продаже несуществующего автоприцепа. После задержания его доставили в Кемерово для проведения следственных действий, сообщили в региональном отделении МВД России.
По данным правоохранителей, поводом для расследования стали обращения трех жителей Кемерова, поступившие в отдел полиции «Рудничный» с разницей в несколько дней. Все потерпевшие рассказали, что нашли на популярном сайте объявление о продаже автоприцепа, связались с продавцом и по его просьбе перечислили предоплату в размере половины стоимости товара.
После получения денег продавец переставал выходить на связь, а обещанный автоприцеп покупатели так и не получили. Общая сумма причиненного ущерба составила около 75 тысяч рублей, уточняет Сiбдепо.
Как установили сотрудники полиции, подозреваемый размещал фиктивные объявления о продаже техники, убеждал покупателей перевести предоплату на электронный кошелек, после чего выводил средства на банковскую карту и прекращал общение с потерпевшими.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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