Россиянин трижды продал жителям Кузбасса несуществующий автоприцеп

30 июля 2026, 18:51

Фото: iStock/YakobchukOlena

Сотрудники уголовного розыска Кузбасса задержали в городе Чудово Новгородской области 26-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве при продаже несуществующего автоприцепа. После задержания его доставили в Кемерово для проведения следственных действий, сообщили в региональном отделении МВД России.