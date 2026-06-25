Россиянин трижды ударил жену ножом и получил срок
Жителю Пятигорска вынесли приговор за покушение на убийство собственной жены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
По версии следствия, прошлым летом супруги поссорились на бытовой почве в одном из домовладений. Конфликт сопровождался взаимными оскорблениями. В какой-то момент мужчина нанес женщине не менее трех ударов ножом в шею, живот и руку.
Довести задуманное до конца злоумышленнику не удалось. Потерпевшая смогла оказать активное сопротивление, после чего ей своевременно оказали медицинскую помощь.
Суд с учетом позиции гособвинения назначил фигуранту наказание в виде шести лет колонии с последующим ограничением свободы сроком на один год.
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