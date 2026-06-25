Россиянин трижды ударил жену ножом и получил срок

25 июня 2026, 19:13

Житель Пятигорска получил шесть лет колонии за покушение на убийство жены

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Жителю Пятигорска вынесли приговор за покушение на убийство собственной жены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.