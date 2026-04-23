Россиянин убил ножом женщину и сжёг спящего знакомого в сарае
В Красноярске 49-летний мужчина убил двух человек, после чего устроил поджог. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.
В ночь на 19 апреля трое знакомых встретились и распивали спиртное в хозпостройке на проспекте Свободном. Через некоторое время один из участников застолья заснул, а между 30-летней женщиной и 36-летним мужчиной возникла ссора.
Тогда злоумышленник взял со стола нож и нанёс гражданке один удар в грудь. Пострадавшая скончалась на месте от потери крови. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджёг вещи в постройке. При этом он знал, что внутри остаётся спящий знакомый, но покинул помещение, не разбудив его.
Следователи задержали подозреваемого по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Суд в ближайшее время изберёт ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.
