В ХМАО во время застолья пенсионер заколол супругу ножом
В ХМАО следователи возбудили уголовное дело против 62-летнего жителя Сургута. Как сообщает СУ СК РФ по региону, мужчина в ходе домашней ссоры напал с ножом на жену.
Трагедия произошла в квартире подозреваемого. В тот день пенсионер находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Между супругами вспыхнула ссора.
В разгар конфликта гражданин схватил нож и ударил им жену. От полученного ранения пострадавшая погибла на месте. Правоохранители оперативно задержали нападавшего. Следствие уже предъявило ему обвинение. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о происшествии в Санкт-Петербурге, где 18-летний юноша жестоко избил 56-летнюю женщину на парковке.
Читайте также: