В Хабаровском крае группа туристов исчезла после рыбалки у заброшенной деревни
В Хабаровском крае ищут шестерых человек, которые пропали во время рыбалки. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в последний раз очевидцы видели их в отдалённом посёлке: туристы спрашивали дорогу к заброшенной деревне в тайге
19-летний Никита и его девушка Анастасия 18 апреля выехали на рыбалку в сторону посёлка Южный в 200 километрах от Хабаровска. Пара взяла с собой ещё четверых друзей. Компания отправилась на микроавтобусе вдоль реки Балаза от Южного к реке Катэн. После этого связь с группой прервалась.
Путешественники планировали вернуться 21 апреля, но сейчас их местонахождение неизвестно. Последний раз Анастасия выходила на связь 19 апреля: она написала сестре, что у всех всё хорошо, и волновалась, что в поездке не будет связи. В тот же день местные жители видели группу в Южном, когда туристы спрашивали дорогу к заброшенной деревне.
Среди версий — несчастный случай на воде, исчезновение в тайге или нападение диких животных. В лесах водятся амурские тигры и бурые медведи. К месту пропажи выехали спасатели и полиция.
