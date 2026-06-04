Пьяный россиянин убил парализованную мать в Амурской области
В Амурской области суд вынес приговор жителю города Свободный, который жестоко расправился со своей парализованной матерью. Мужчина проведет 16 лет в колонии строгого режима, сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.
Трагедия произошла в августе 2025 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в совместной квартире, злоумышленник начал испытывать неприязнь к престарелой родительнице из-за её тяжелого состояния здоровья, зависимости от постоянного ухода и пожилого возраста.
Когда женщина спала, он набросился на неё, нанес несколько ударов по голове, после чего сбросил с кровати на пол и продолжил избиение. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
После содеянного мужчина самостоятельно вызвал полицию. Ему грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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