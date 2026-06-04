Пьяный россиянин убил парализованную мать в Амурской области

04 июня 2026, 11:21

Россиянин в Свободном убил парализованную мать и получил 16 лет колонии

Фото: istockphoto/simpson33

В Амурской области суд вынес приговор жителю города Свободный, который жестоко расправился со своей парализованной матерью. Мужчина проведет 16 лет в колонии строгого режима, сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.