В Химках свыше 400 человек покинули торговый центр из-за угрозы минирования
В Подмосковье более 400 человек покинули торговый центр «Мега Химки» после анонимного сообщения о минировании. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.
По предоставленной информации, неизвестное лицо прислало в торговый центр угрозу о возможном взрыве. Администрация центра немедленно организовала эвакуацию. Посетители и персонал без паники покинули здание.
На место происшествия немедленно прибыли специалисты. Сотрудники оперативных служб сейчас проводят проверку всех помещений торгового центра. Они обследуют территорию на предмет наличия взрывных устройств.
На текущий момент информация о результатах проверки отсутствует. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и ищут лицо, которое отправило сообщение.
