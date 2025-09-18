В Химках свыше 400 человек покинули торговый центр из-за угрозы минирования

18 сентября 2025, 19:20

В ТРЦ «Мега Химки» эвакуировали более 400 человек из-за угрозы минирования

Фото: Istock/Prapat Aowsakorn

В Подмосковье более 400 человек покинули торговый центр «Мега Химки» после анонимного сообщения о минировании. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.