Россиянин задушил электрическим проводом знакомую из-за долга

05 июня 2026, 20:53

Мужчина в Башкирии убил знакомую из-за долга, его задержали

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Башкирии правоохранители задержали мужчину, который расправился со своей знакомой из-за денежного долга. Фигуранту предъявили обвинение по статье «Убийство, совершенное из корыстных побуждений», сообщили «Ленте.ру» в следственном управлении СК России по региону.