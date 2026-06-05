Россиянин задушил электрическим проводом знакомую из-за долга
В Башкирии правоохранители задержали мужчину, который расправился со своей знакомой из-за денежного долга. Фигуранту предъявили обвинение по статье «Убийство, совершенное из корыстных побуждений», сообщили «Ленте.ру» в следственном управлении СК России по региону.
По версии следствия, в апреле 2005 года 47-летний житель Кумертау решил убить приятельницу, чтобы не возвращать ей 110 тысяч рублей. Он встретился с женщиной в безлюдном месте, повалил её на землю, нанёс несколько ударов по голове, а затем задушил электрическим проводом.
Чтобы скрыть преступление, мужчина сбросил тело в погреб заброшенного гаража. Останки погибшей обнаружили только в 2007 году.
В рамках расследования преступлений прошлых лет следователи и криминалисты СК повторно изучили материалы уголовного дела, а сотрудники уголовного розыска МВД провели дополнительные оперативно-разыскные мероприятия. Это позволило получить новые доказательства причастности задержанного к убийству. В настоящее время по делу продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.
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