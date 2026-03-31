Парня из Хасавюрта застрелили из-за долга
В Дагестане произошло убийство на почве денежного конфликта. Мужчина застрелил своего знакомого. Об этом информирует Telegram-канал Mash Gor.
Молодой человек из Хасавюрта приехал в селение Зубутли-Миатли для разговора о долге. Между собеседниками возник спор. В ходе ссоры один из участников конфликта произвёл смертельный выстрел. Подозреваемый сейчас находится в полиции и даёт показания. Правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего.
Ранее стало известно, что в Забайкальском крае произошло массовое убийство. Местный житель застрелил трёх человек, а затем покончил с собой.
До этого в поселке Калининский Кемеровской области мужчина убил товарища во время совместного распития алкогольных напитков, затем он завернул тело в ковер, чтобы избавиться от него, однако не смог далеко унести труп и бросил его в подъезде.
