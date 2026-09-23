«Сложная жизненная ситуация»: 12-летняя девочка родила от собственного отца
В Германии отец получил срок за сексуальное насилие над 12-летней дочерью, которая родила от него ребёнка. Об этом пишет Bild.
О преступлении узнали после того, как девочка попала в роддом. Врачи сообщили о несовершеннолетней матери в органы опеки и полицию. Расследование показало, что отцом новорожденного стал её собственный отец.
На суде мужчина признал вину, поэтому потерпевшей не пришлось давать показания. Мужчина заявил, что не считает себя педофилом, и объяснил произошедшее сложной жизненной ситуацией. Суд не счёл эти обстоятельства основанием для освобождения от ответственности.
Ребёнок сейчас живёт в приёмной семье. Мать пострадавшей сообщила, что семья планирует передать его на усыновление. Органы опеки в том числе, решат, сможет ли мужчина после освобождения снова жить вместе с семьёй и пострадавшей дочерью.
Читайте также: