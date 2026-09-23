«Сложная жизненная ситуация»: 12-летняя девочка родила от собственного отца

23 сентября 2026, 19:35

В Германии мужчина получил срок за насилие над дочерью, которая родила от него

Фото: Istock/simpson33

В Германии отец получил срок за сексуальное насилие над 12-летней дочерью, которая родила от него ребёнка. Об этом пишет Bild.