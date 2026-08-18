Россиянин ударил лопатой знакомую, которая стала снимать ссору на телефон
В Курске мужчина во время ссоры напал на женщину с лопатой. Об этом пишут местные СМИ.
Конфликт вспыхнул на улице во время прогулки двух женщин, которые встретили знакомого, задолжавшего одной из них крупную сумму. Это вызвало ссору. Мужчина повел себя агрессивно, угрожая россиянке, которая дала ему деньги в долг.
Подруга пострадавшей попыталась успокоить спор, но агрессор начал оскорблять и ее. Когда она решила уйти, местный житель ударил женщину лопатой по пояснице и ягодицам.
Россиянку пришлось госпитализировать. Прокурор, действуя в интересах пострадавшей, подал иск в суд с требованием взыскать с нападавшего 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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