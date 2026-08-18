Россиянин ударил лопатой знакомую, которая стала снимать ссору на телефон

18 августа 2026, 20:00

В Курске мужчина во время ссоры ударил лопатой женщину, снимавшую все на телефон

Фото: iStock/Motortion

В Курске мужчина во время ссоры напал на женщину с лопатой. Об этом пишут местные СМИ.