Женщина столкнулась с медведем во время пробежки и отбилась от него
На Аляске бегунья получила травмы при встрече с бурым медведем. Об этом информирует Fox News.
Инцидент случился на туристической тропе возле Анкориджа. Женщина занималась бегом в одиночестве, когда из густых зарослей к ней подошел хищник. Она применила баллончик с медвежьим спреем и сумела вернуться к началу маршрута. Оттуда её перевезли в местную больницу.
Биологи осмотрели место происшествия и взяли пробы, но медведя так и не обнаружили. У входа на тропу установили предупреждающие знаки, призвав туристов избегать закрытых маршрутов.
В Департаменте рыболовства и охоты Аляски напомнили, что при посещении мест обитания медведей следует передвигаться группами, заранее предупреждать животных о своём присутствии и иметь при себе средства отпугивания. При встрече с хищником важно сохранять спокойствие, медленно отступать и, если зверь продолжает приближаться, использовать спрей.
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