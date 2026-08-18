Сапбордист пропал после сплава на горной реке в Краснодарском крае
Сапбордист пропал после сплава на горной реке в Краснодарском крае. Об этом пишет SHOT.
Вечером 14 августа 42-летний Антон Цыба отправился на водную прогулку вблизи села Агой в Туапсинском районе. Его путь лежал к скале Киселёва, но в какой-то момент он исчез.
Есть вероятность, что его унесло течением в Чёрное море. Близкие забили тревогу, когда Антон не вернулся домой и не позвонил, как обещал. Поисковые операции стартовали 15 августа.
Антон родом из Краснодара и трудится в компании, занимающейся инженерными изысканиями. Молодой человек увлекается походами и накануне исчезновения должен был приступить к работе.
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