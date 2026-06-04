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«Я тебе обещал»: Россиянин ударил плачущего мальчика головой о качели

Пермяк ударил плачущего мальчика головой о качели, а перед этим тащил до них
Фото: istockphoto/Dzurag

В Перми мужчина силой протащил плачущего ребенка через детскую площадку и ударил его головой о качели. Видео инцидента опубликовало издание 59.RU.



На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как россиянин несет на руках громко плачущего мальчика, приговаривая: «Я тебе обещал». После этого он резко ударил ребенка головой о металлическую конструкцию качелей, оставил рыдающего мальчика лежать на земле, а сам отошел к ближайшей лавке.

По словам очевидцев, избиение происходило на глазах у другого ребенка и матери мальчика, которая «сидела и поддакивала, говоря, что дети еще получат дома». Причиной агрессии стало недовольство мужчины игрой ребенка.

Как рассказала собеседница издания, младший ребенок играл с палками и камнями, никого не трогая. Сначала мужчина сделал ему замечание за игру с палкой, затем схватил и несколько раз ударил головой об металлический знак — этот момент не попал на видео. Позже, когда ребенок начал раскачивать камни на качелях, мужчина пригрозил, что, если они упадут, он «воткнет» его головой в то же место. После падения камня он исполнил угрозу.

Люди сделали мужчине замечания и вызвали полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Никита Кротов

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