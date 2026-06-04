«Я тебе обещал»: Россиянин ударил плачущего мальчика головой о качели

04 июня 2026, 17:51

Пермяк ударил плачущего мальчика головой о качели, а перед этим тащил до них

Фото: istockphoto/Dzurag

В Перми мужчина силой протащил плачущего ребенка через детскую площадку и ударил его головой о качели. Видео инцидента опубликовало издание 59.RU.