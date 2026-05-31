Российские подростки избили девушку
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с хулиганскими действиями несовершеннолетних в Удмуртской Республике. Об этом информирует официальный пресс-служба ведомства.
Согласно данным, опубликованным в социальных сетях, в Ижевске группа подростков жестоко избила девушку, засняв происходящее на видео. Следственные органы СК России возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее в Новой Москве полиция организовала доследственную проверку по факту нападения на 14-летнюю девочку из Бурятии. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел на территории жилого комплекса «Саларьево парк».
По предварительной информации, две женщины избили несовершеннолетнюю, после чего пострадавшую госпитализировали. Заявление в полицию поступило 26 мая в отдел «Коммунарский».
