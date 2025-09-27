Россиянин ударил супругу бутылкой по голове и изрезал «розочкой» из-за ревности

27 сентября 2025, 14:24

В Бурятии ревнивец ударил супругу бутылкой по голове и изрезал стеклом

Фото: iStock/globalmoments

В Бурятии мужчина из-за ревности разбил бутылку о голову жены и изрезал ее «розочкой». Об этом сообщает СУ СК России по региону.