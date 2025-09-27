Достижения.рф

Россиянин ударил супругу бутылкой по голове и изрезал «розочкой» из-за ревности

Фото: iStock/globalmoments

В Бурятии мужчина из-за ревности разбил бутылку о голову жены и изрезал ее «розочкой». Об этом сообщает СУ СК России по региону.



Инцидент произошел в ночь на 24 сентября в городе Кяхта. В результате ссоры между супругами, которые злоупотребляли алкоголем, мужчина, действуя на почве ревности, нанес своей жене удар стеклянной бутылкой по голове. Тара разбилась, и злоумышленник продолжил наносить женщине резаные раны осколком стекла, а также множественные удары руками и ногами.

Пострадавшая скончалась от полученных травм. Мужчина скрылся с места преступления, но позже был задержан у знакомых.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 4 УК РФ.

