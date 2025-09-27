В Ленобласти по делу о массовом отравлении суррогатом задержали восемь человек
В Ленинградской области по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем задержали восемь человек. Об этом проинформировали в региональной прокуратуре.
Прокуратура подтвердила законность возбуждения уголовного дела по статье 109 ч.3 УК РФ. Правоохранители изъяли более 1000 литров опасного напитка.
Сейчас ведется работа по установлению источника поступления суррогата. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных в виде ареста.
Напомним, в Ленинградской области произошла крупная трагедия: 19 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем. Основные места происшествий — город Сланцы и деревня Гостицы, которая находится рядом. Правоохранительные органы задержали несколько подозреваемых в производстве и распространении опасного напитка.
