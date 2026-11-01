Россиянин ударил знакомого ножом в шею после ссоры у лифта

01 ноября 2026, 21:40

В Петербурге предъявили обвинение мужчине в убийстве знакомого у лифта

Фото: Istock/AlexRaths

В Санкт-Петербурге 46-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве знакомого — тот погиб от удара ножом в шею у лифта. Об этом сообщило ГСУ СК России по городу.