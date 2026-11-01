Россиянин ударил знакомого ножом в шею после ссоры у лифта
В Санкт-Петербурге 46-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве знакомого — тот погиб от удара ножом в шею у лифта. Об этом сообщило ГСУ СК России по городу.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ. По информации следствия, инцидент произошёл в жилом доме на Ивинской улице ночью 31 октября. Нетрезвый мужчина находился в лифтовом холле, когда между ним и его знакомым внезапно вспыхнула ссора.
Фигурант ударил собеседника ножом в шею, и тот скончался на месте. Подозреваемого задержали и заключили под стражу по ходатайству следователя. Сейчас следователи осматривают место, назначили экспертизы, допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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