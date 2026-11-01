24-летний москвич обокрал бывшую девушку на 1,2 млн рублей после расставания
В столице молодой человек украл у бывшей девушки более одного миллиона рублей после расставания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что из её квартиры пропали сбережения — более 1,2 млн рублей. Под подозрением оказался 24-летний сожитель, который съехал незадолго до того, как москвичка обнаружила пропажу.
Девушка вернулась домой, проверила шкаф, где хранила деньги, и не нашла их. Она сразу обратилась в полицию. Оперативники задержали подозреваемого в Приморском крае. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).
Ранее в Москве правоохранители задержали 30-летнего курьера мошенников. Юноша присвоил принадлежащие пенсионерке 1,7 млн рублей.
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