В Челябинске пешеход погиб под колёсами машины, которая вылетела на остановку
В Челябинске при столкновении двух автомобилей погиб пешеход. Подробности приводит региональная Госавтоинспекция.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 ноября рядом с Тракторозаводским рынком. На перекрёстке столкнулись Daewoo Nexia, за рулём которой находился 77-летний водитель, и Nissan Fuga, которым управлял 28-летний мужчина.
После столкновения Nissan вылетел на остановку, а затем — на пешехода. 74-летний прохожий погиб на месте происшествия от полученных травм. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
До этого сообщалось о трагедии под Саратовом. Там трактор «Кировец» раздавил легковушку с людьми.
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