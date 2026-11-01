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В Челябинске пешеход погиб под колёсами машины, которая вылетела на остановку

В Челябинске при столкновении Daewoo Nexia и Nissan Fuga погиб пешеход
Фото: Istock/Anton Novikov

В Челябинске при столкновении двух автомобилей погиб пешеход. Подробности приводит региональная Госавтоинспекция.



Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 ноября рядом с Тракторозаводским рынком. На перекрёстке столкнулись Daewoo Nexia, за рулём которой находился 77-летний водитель, и Nissan Fuga, которым управлял 28-летний мужчина.

После столкновения Nissan вылетел на остановку, а затем — на пешехода. 74-летний прохожий погиб на месте происшествия от полученных травм. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

До этого сообщалось о трагедии под Саратовом. Там трактор «Кировец» раздавил легковушку с людьми.

Ольга Щелокова

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