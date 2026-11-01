В Уфе автобус столкнулся со служебным транспортом, пострадали шесть человек
В Уфе при столкновении автобуса и служебного транспорта травмы получили шесть человек. Подробности приводит прокуратура Республики Башкортостан.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 ноября на улице Гагарина. Там столкнулись пассажирский автобус марки «НЕФАЗ», который следовал по городскому маршруту, и служебная машина предприятия.
В результате аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта — с различными травмами их доставили в медицинское учреждение. Прокуратура Республики Башкортостан проводит проверку.
Ведомство проверит исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок, в том числе в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации транспортного средства.
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