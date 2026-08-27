Отравительница мужчин на свиданиях получила пожизненное

27 августа 2026, 13:36

Отравительнице мужчин на свиданиях в Сеуле дали пожизненный срок

Фото: istockphoto/Rawf8

Суд первой инстанции в Республике Корея приговорил 20-летнюю Ким Со Ён к пожизненному лишению свободы. Девушку признали виновной в серии преступлений: она подмешивала мужчинам в напитки сильнодействующие седативные препараты во время свиданий. Жертвами стали два человека, ещё четверо пострадали.