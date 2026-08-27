Отравительница мужчин на свиданиях получила пожизненное
Суд первой инстанции в Республике Корея приговорил 20-летнюю Ким Со Ён к пожизненному лишению свободы. Девушку признали виновной в серии преступлений: она подмешивала мужчинам в напитки сильнодействующие седативные препараты во время свиданий. Жертвами стали два человека, ещё четверо пострадали.
Как сообщает агентство Yonhap, суд счёл доказанной вину Ким Со Ён по статьям об убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью и нарушении законодательства об обороте лекарственных средств. Помимо пожизненного срока, осуждённая обязана носить электронный браслет на ноге в течение 30 лет. Прокуратура настаивала на высшей мере — смертной казни, однако в стране фактически действует мораторий на её исполнение.
История получила широкий резонанс: Ким Со Ён окрестили «серийной убийцей из мотеля в округе Канбук». После того как о деле узнала общественность, пользователи сети нашли её страницу в соцсетях и активно комментировали внешность подозреваемой, отмечая, что она «слишком красива, чтобы быть виновной». Позже полиция обнародовала снимки с задержания, которые заметно расходились с отретушированными образами из интернета.
По версии следствия, с декабря 2025 по февраль 2026 года Ким Со Ён угощала своих спутников — мужчин в возрасте от 20 до 30 лет — напитками под видом энергетика, алкоголя или средства от похмелья. В реальности в жидкость добавлялись большие дозы успокоительных и снотворного. Двое молодых людей скончались от лекарственной интоксикации, одному удалось выжить. Позже фигурантке предъявили дополнительные обвинения в отношении ещё трёх мужчин, однако суд не усмотрел состава преступления в действиях подсудимой по одному из шести эпизодов.
Прокуратура настаивала, что девушка использовала мужчин для удовлетворения личных потребительских нужд, а снотворное применяла, чтобы избежать возможных конфликтов. Сама Ким Со Ён утверждала, что усыпляла спутников с единственной целью — защититься от домогательств. Суд эти доводы отклонил.
Лекарства она получала по собственному рецепту: по данным следствия, Ким Со Ён симулировала посттравматическое стрессовое расстройство. Проведённая позже психологическая экспертиза показала, что осуждённая, вероятно, страдает психопатическим расстройством личности.
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