В российском городе педофил надругался над маленькой девочкой и получил срок

27 февраля 2026, 10:29

Жителя Благовещенска приговорили к девяти годам за насилие над школьницей

Фото: Istock/Yulia Romashko

Суд в Благовещенске приговорил местного жителя к девяти годам строгого режима за насилие над девочкой, не достигшей 14 лет. Как сообщает пресс-служба городского суда, преступление произошло в начале 2025 года.