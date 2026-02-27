В российском городе педофил надругался над маленькой девочкой и получил срок
Суд в Благовещенске приговорил местного жителя к девяти годам строгого режима за насилие над девочкой, не достигшей 14 лет. Как сообщает пресс-служба городского суда, преступление произошло в начале 2025 года.
Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд признал фигуранта виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).
При назначении наказания суд частично присоединил неотбытый срок по предыдущему приговору. В итоге осужденный проведёт в исправительной колонии строгого режима девять лет. Суд лишил его права управлять транспортными средствами на срок три года десять месяцев. После освобождения свободу мужчины дополнительно ограничат ещё на один год и десять месяцев.
Ранее в Ленобласти мужчина пытался изнасиловать падчерицу, а мать избила девочку за жалобу.
Читайте также: