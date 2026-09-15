У отравившихся на Кубани школьников подтвердили норовирус
У отравившихся школьников из Краснодарского края подтвердили норовирус. Об этом сообщила пресс-служба Каневского района.
Напомним, что на прошлой неделе правоохранители начали проверку инцидента после сообщений о массовом заболевании учеников. Поступала информация, что в одной из школ зафиксировали случаи острой кишечной инфекции.
Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. При этом сотрудники Роспотребнадзора организовали эпидемиологическое расследование.
Отмечается, что специалисты провели исследования методом ПЦР и установили: все поступившие в больницу дети заразились норовирусом — инфекцией, которая может передаваться при бытовом контакте.
В администрации района подчеркнули, что вероятность дальнейшего распространения заболевания остается невысокой. Школьники, проходящие лечение дома, чувствуют себя удовлетворительно. В учебном заведении уже провели дезинфекцию и локализовали инфекционный очаг. Занятия в школе продолжаются в штатном режиме.
Читайте также: