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У отравившихся на Кубани школьников подтвердили норовирус

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

У отравившихся школьников из Краснодарского края подтвердили норовирус. Об этом сообщила пресс-служба Каневского района.



Напомним, что на прошлой неделе правоохранители начали проверку инцидента после сообщений о массовом заболевании учеников. Поступала информация, что в одной из школ зафиксировали случаи острой кишечной инфекции.

Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. При этом сотрудники Роспотребнадзора организовали эпидемиологическое расследование.

Отмечается, что специалисты провели исследования методом ПЦР и установили: все поступившие в больницу дети заразились норовирусом — инфекцией, которая может передаваться при бытовом контакте.

В администрации района подчеркнули, что вероятность дальнейшего распространения заболевания остается невысокой. Школьники, проходящие лечение дома, чувствуют себя удовлетворительно. В учебном заведении уже провели дезинфекцию и локализовали инфекционный очаг. Занятия в школе продолжаются в штатном режиме.

Мария Моисеева

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