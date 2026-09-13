Россиянин украл деньги из лифчика пенсионерки

13 сентября 2026, 17:19

Мужчина вытащил 11 тысяч рублей из лифчика спящей пенсионерки под Красноярском

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Красноярском крае задержали мужчину, похитившего деньги из бюстгальтера пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.