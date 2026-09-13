Россиянин украл деньги из лифчика пенсионерки
В Красноярском крае задержали мужчину, похитившего деньги из бюстгальтера пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел в Балахтинско-Новоселовском округе. В дежурную часть с заявлением о пропаже 11 тысяч рублей обратилась местная жительница 1952 года рождения.
По данным ведомства, женщина распивала спиртные напитки у себя дома вместе с давним знакомым. В ходе застолья она рассказала гостю, что получила пенсию и хранит наличные в бюстгальтере. Позже хозяйка легла спать, а утром обнаружила исчезновение приятеля вместе с деньгами.
Подозреваемого — мужчину 1983 года рождения — задержали. Он признался в содеянном и пояснил, что потратил похищенные средства на алкоголь и закуску.
Возбудили уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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