Россиянин украл детей у бывшей жены и спрятал их от нее — фото

Детей у бывшей жены украл россиянин, живущий в Греции, спрятав их в Тольятти. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что мать в течение месяца искала сыновей, сейчас она прячется от экс-супруга, боясь вновь потерять детей.