Россиянин украл детей у бывшей жены и спрятал их от нее — фото

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Детей у бывшей жены украл россиянин, живущий в Греции, спрятав их в Тольятти. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что мать в течение месяца искала сыновей, сейчас она прячется от экс-супруга, боясь вновь потерять детей.
Журналистам женщина по имени Анна рассказала, что они жили вместе более десяти лет, восемь из которых в Греции. В том году она решила развестись, а бывший после того, как брак официально расторгли, устроил в их жизни кошмар. Мужчина якобы выкидывал вещи бывшей избранницы на улицу в мусорных пакетах, выгоняя ее за порог, менял замки, забрал ее машину и документы на мальчишек.
После всего Анна обратилась к местной Фемиде, суд дал ей право жить в доме в Греции, который стоит 400 тысяч евро. После экс-супруг Игорь похитил детей и отвез к родне в Самарскую область, а дом продал.
Когда Анна нашла ребят, Игорь прилетел в Питер и подал на бывшую в суд, чтобы забрать детей. Журналисты не смогли поговорить с мужчиной. Теперь женщина прячется, но надеется скоро вернуться в Грецию.
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После всего Анна обратилась к местной Фемиде, суд дал ей право жить в доме в Греции, который стоит 400 тысяч евро. После экс-супруг Игорь похитил детей и отвез к родне в Самарскую область, а дом продал.
Когда Анна нашла ребят, Игорь прилетел в Питер и подал на бывшую в суд, чтобы забрать детей. Журналисты не смогли поговорить с мужчиной. Теперь женщина прячется, но надеется скоро вернуться в Грецию.
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Никита Кротов