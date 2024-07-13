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Детей спасли из лифта в горящей многоэтажке Москвы

Канал 360: Детей спасли из лифта в горящей многоэтажке Москвы
13 июля 2024, 11:40
Фото: istockphoto/fokusgood

Фото: istockphoto/fokusgood

Детей спасли из лифта в горящем многоэтажном доме столицы. Об этом сообщает телеканал «360». По информации журналистов, возгорание случилось в доме, расположенном в Орехово-Борисово Северное. Несовершеннолетние оказались заблокированными между 13 и 14 этажами. Ребята кричали, что их затапливает водой.


Ранее сообщалось, что в столичной поликлинике №220 погиб человек в результате падения лифта с 15 этажа. Как писал Telegram-канал Mash, скончался 32-летний мужчина по имени Геворг. Предварительно, еще один человек пострадал.

Уточнялось, что здание ремонтируется, поэтому пациенты внутри не находились. А в Югре насмерть задавило школьника платформой грузового лифта. По предварительной версии, ребенок хотел запрыгнуть на платформу, когда двери шахты были открыты.

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#россия
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#новости
В городе Опочка Псковской области в многоквартирном доме взорвался бытовой газ
13 июля 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Kileman

В одной из квартир пятиэтажного дома в городе Опочка Псковской области взорвался баллон с бытовым газом. В результате пострадали два человека.
О происшествии сообщил глава региона Михаил Ведерников. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что газ взорвался именно в баллоне, а квартира не была подключена к центральной газовой сети, иначе пострадавших могло быть больше. Оба получивших травмы в результате взрыва госпитализированы. Жильцы остальных квартир дома эвакуированы, большей частью они переехали к родственникам, добавил глава областной администрации.

Пожар, возникший в результате взрыва, был ликвидирован в течение 15 минут. Повреждения получили три соседние квартиры и два автомобиля, припаркованные возле дома. В ближайшее время на место прибудут специалисты и проведут оценку состояния здания.

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#губернатор
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#газ
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#дома
#псковская область
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Самолёт SSJ-100 из Нижневартовска готовится к экстренной посадке в Минводах
13 июля 2024, 10:38

Фото: istockphoto/Sitikka

Самолёт Sukhoi Superjet-100, следующий рейсом из Нижневартовска в Минеральные Воды, готовится к экстренной посадке в аэропорту назначения. По предварительным данным, у воздушного судна отказал генератор.
На борту авиалайнера находятся 103 пассажира, передаёт телеграм-канал «112». Позднее стало известно, что самолёт совершил успешную посадку в 10:24 по московскому времени. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Согласно данным портала Flightradar, рейс выполнялся авиакомпанией «Азимут». В причинах происшедших неполадок на борту предстоит разобраться техническим специалистам.

После вчерашней катастрофы самолёта Superjet в Подмосковье к этим авиалайнерам приковано повышенное внимание. Отрадно, что на этот раз экипаж и командир воздушного судна сумели приземлить самолёт, несмотря на нештатную ситуацию.

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#подмосковье
#самолет
#аэропорт
#пассажиры
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Выяснилось, откуда родом устроивший стрельбу в воинской части контрактник
RT: белгородский дезертир является выходцем из села Юськасы в Чувашии
13 июля 2024, 10:38

Фото: istockphoto/Evgenia Gordienko

Начавший стрельбу в пункте временной дислокации Белгородской области Алексей Журавлев родился в селе Юськасы в Чувашии. Об этом сообщили журналисты RT. Отмечено, что Журавлев и его брат уехали 20 лет назад, оставив дом и участок, которые хотели продать в течение четырех лет под снос за 200 тысяч рублей.
В минувший четверг, 11 июля, на территории приграничной части солдат открыл пулеметный огонь по сослуживцам. Выпив, они стали оскорблять Журавлева, а тот оказался вспыльчивым. После случившегося дезертир сбежал, прихватив с собой оружие, и может находиться на территории Украины.

Ранее его судили за грабеж, после отбытия срока он задолжал денег и не мог вернуть их. Источник RT подтвердил информацию о раненых. Местные закрытые чаты разместили на контрактника ориентировку. Им, предварительно, является наводчик Алексей Журавлев 1995 г.р.

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#россия
#вс рф
#белгородская область
#криминал
#новости
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Обвиняемый в даче взяток чиновникам Минобороны бизнесмен умер в столичном СИЗО
13 июля 2024, 10:24

Фото: istockphoto/SCM Jeans

В СИЗО № 4 УФСИН по городу Москве скончался бизнесмен Игорь Котельников. Он проходил в качестве обвиняемого по делу о взятках в министерстве обороны.
О смерти предпринимателя сообщила член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. В своей статье для «Московского комсомольца» она пишет, что Котельникову стало плохо в карцере пятого корпуса ещё в понедельник, 8 июля. Однако известно о случившемся стало только накануне, 12 июля. Причиной смерти 52-летнего мужчины называют остановку сердца.

Меркачева добавила, что в ходе проверки неоднократно было замечено, что условия содержания в СИЗО № 4 мягко говоря далеки от нормальных, особенно в карцерах. В летнее время там нестерпимо жарко, а зимой — холодно. Представитель СПЧ отметила, что случай летального исхода в этом СИЗО не является первым.

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#проверки
#спч
#мужчины
#сизо
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Выкинула чемодан с телом: Подозреваемая в убийстве сына пермячка — дочь полицейского
Подозреваемая в убийстве сына в Перми является дочерью полицейского
13 июля 2024, 09:52

Фото: iStock/Dzurag

Жительница Перми, которую подозревают в убийстве сына, оказался дочерью полицейского, об этом сообщили её соседи в беседе с Ura.ru.
12 июля случайный прохожий нашёл на пермской свалке чемодан, в котором находилось тело девятилетнего мальчика с колото-резаными ранениями и следами удушения. Позже стало известно, что в убийстве ребёнка подозревается его родная мать.

«Она родилась и выросла в Мотовихилинском районе. Потом ее какое-то время не было в поле нашего зрения и она жила в другом месте. Вернулась сюда 2-3 года назад. Ее отец — подполковник милиции, он работал в краевой Госавтоинспекции», - рассказали соседи подозреваемой.

Они также охарактеризовали семью женщины как «очень хороших и воспитанных людей».

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#пермский край
#убийство
#полиция
#ребёнок
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Следствию потребовались новые данные по делу Тимура Иванова
Суд изучит данные о телефонных разговорах экс-замминистра обороны Иванова
13 июля 2024, 09:40

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Следствие изучит телефонные разговоры подозреваемого во взяточничестве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, об этом сообщается в постановлении Басманного суда.
«Следователь указывает, что в настоящее время по уголовному делу необходимо истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых», — указано в судебном постановлении.

Уточняется, что следствие назначило ещё ряд экспертиз, включая изучение изъятых во время обысков документов, а также электронных носителей. Также ожидается ответ на запрос из ФСБ.

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. По вменяемой ему статье чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы.

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#суд
#взятка
#телефон
#следствие
#минобороны рф
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Стали известны новые подробности по делу актёра Алека Болдуин об убийстве
Суд прекратил дело Алека Болдуина, обвиняемого в непредумышленном убийстве
13 июля 2024, 09:18

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Соединённых Штатах прекратил дело против актёра Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве оператора, об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, в 2021 году Болдуин, находясь на съёмочной площадке фильма «Раст», выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссёр Джоэл Соуза был тяжело ранен. По словам актёра, он не нажимал спусковой крючок, выстрел произошёл самопроизвольно.

Сперва Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве, однако позже прокуратура отозвала их.

«Суд удовлетворяет ходатайство о закрытии дела без права на пересмотр», — сообщает агентство.

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#сша
#актёр
#убийство
#суд
#приговор
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Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова обвиняется в участии в ИГ*
13 июля 2024, 09:03

Фото: iStock/zabelin

Один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО Малик Гандалоев обвиняется в участии в запрещённой ИГ*, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Гандалоев М.У., участвовавший в ЧП в СИЗО, обвиняется также по части 2 статьи 205.5, части 2 статьи 223.1 и пункту «а» части 3 статьи 222.1 УК РФ», — цитирует агентство слова своего собеседника.

Уточняется, что Гандалоев обвиняют в участии в террористической организации ИГ*, а также в изготовлении самодельных взрывных устройств.

Предположительно, в 2022-2023 годах обвиняемый вместе с братом и знакомым купили компоненты для изготовления СВУ, а затем отправились в горы, где записали видеоролик, на котором дают присягу ИГ*.

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*Запрещённая в России террористическая организация
#сизо
#рф
#терроризм
#ростовская область
#заложники
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СК опубликовал видео с женщиной, выбросившей чемодан с ребёнком в мусорку
13 июля 2024, 08:00

Фото: iStock/zabelin

Женщина бросила чемодан с телом ребёнка рядом с мусорными баками, кадры, на которые попала подозреваемая, публикует Telegram-канал Следственного комитета по Пермскому краю.
Напомним, ранее житель Перми обнаружил рядом с мусорными баками чемодан, в котором находилось тело мальчика. На вид ребёнку было 6-8 лет. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

Труп ребёнка был спрятан в большой чёрный чемодан, позже в сеть попали кадры, на которых женщина катит по направлению к мусорке аналогичный чемодан. Сообщается, что сперва она хотела сбросить его с моста в реку, но не смогла поднять.

На обнародованных СК кадрах происходит осмотр жилища, в котором, предположительно, произошло убийство ребёнка.

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#убийство
#следственный комитет
#ребёнок
#пермский край
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