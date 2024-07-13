Детей спасли из лифта в горящей многоэтажке Москвы

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Детей спасли из лифта в горящем многоэтажном доме столицы. Об этом сообщает телеканал «360». По информации журналистов, возгорание случилось в доме, расположенном в Орехово-Борисово Северное. Несовершеннолетние оказались заблокированными между 13 и 14 этажами. Ребята кричали, что их затапливает водой.
Ранее сообщалось, что в столичной поликлинике №220 погиб человек в результате падения лифта с 15 этажа. Как писал Telegram-канал Mash, скончался 32-летний мужчина по имени Геворг. Предварительно, еще один человек пострадал.
Уточнялось, что здание ремонтируется, поэтому пациенты внутри не находились. А в Югре насмерть задавило школьника платформой грузового лифта. По предварительной версии, ребенок хотел запрыгнуть на платформу, когда двери шахты были открыты.
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Никита Кротов