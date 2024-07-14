Россиянка выбросила троих детей из окна квартиры на пятом этаже

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В Челябинской области мать выбросила троих детей из окна охваченной пламенем квартиры, об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Шокирующая ситуация произошла на улице Металлургов в челябинском городе Златоусте.
Заметив пламя, многодетная мать сразу же ринулась к входной двери вместе с детьми, однако открыть её не получилось из-за заклинившегося замка.
Чтобы спасти детей, женщина приняла решение выбросить их из окна пятого этажа на одеяло, которое растянули очевидцы событий. Всех троих госпитализировали.
Женщину спасли сотрудники МЧС, которые прибыли по вызову и успешно вскрыли заклинивший замок.
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Заметив пламя, многодетная мать сразу же ринулась к входной двери вместе с детьми, однако открыть её не получилось из-за заклинившегося замка.
Чтобы спасти детей, женщина приняла решение выбросить их из окна пятого этажа на одеяло, которое растянули очевидцы событий. Всех троих госпитализировали.
Женщину спасли сотрудники МЧС, которые прибыли по вызову и успешно вскрыли заклинивший замок.
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Евгения Парфентьева