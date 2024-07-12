Стало известно о состоянии освобожденных из заточения в Уфе детей

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Врачи осмотрели 4 из 16 детей, освобожденных из заточения в Уфе, они в госпитализации не нуждаются. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Башкирии.
«На данный момент осмотрены четверо, показаний для госпитализации нет», — рассказали журналистам.
Ранее сообщалось, что сотрудники СК РФ совместно с полицейскими спасли 16 детей, которых удерживали и избивали двое мигрантов в Уфе. Один из подростков смог сбежать из плена и обратиться в соседний магазин за помощью. Сотрудники СК и МВД провели операцию по освобождению детей, а двух граждан Таджикистана задержали на месте.
Глава СК Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики РФ. По мнению председателя Следственного комитета России, при решении о выдаче разрешений и патентов при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.
В российской школе мигранты клеймили учеников раскаленным железом. Они избивали учеников, ломали им пальцы и клеймили их раскаленным железом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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