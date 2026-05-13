Россиянин украл из магазина 124 шоколадки и продавал их прохожим
В Санкт-Петербурге мужчина украл из магазина сладости и продавал их прохожим. Подробности приводит прокуратура города.
По информации следствия, обвиняемый зашёл в магазин в доме на Софийской улице. Мужчина подошёл к прилавку, сложил в свой рюкзак 124 шоколадки и миновал кассу, после чего покинул торговый зал. Сладости он не оплатил.
Похищенные конфеты и шоколад злоумышленник продал на улице случайным прохожим. Сумма ущерба от кражи составила более пяти тысяч рублей. Правоохранители оперативно задержали вора.
Следствие возбудило в отношении 28-летнего жителя Ленинградской области уголовное дело о краже. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с отбыванием в колонии.
