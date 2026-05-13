«Воспитательные цели»: Родители морили дочь голодом и держали её взаперти в шкафу
В Токио полиция арестовала родителей и их 20-летнего сына по подозрению в истязании несовершеннолетней дочери. Как сообщает Japan Times, семья морила девочку голодом и держала её в шкафу.
Инцидент вскрылся после звонка матери в экстренные службы. Прибывшие медики обнаружили ребёнка в полубессознательном состоянии. В больнице у девочки диагностировали тяжёлое истощение — её вес оказался примерно на 10 кг ниже нормы для её возраста.
Кроме того, врачи зафиксировали переохлаждение, пролежни на спине, множественные гематомы и следы заживших переломов. Семья переоборудовала нижнюю часть шкафа под клетку с замком и связывала несовершеннолетнюю.
Они установили дополнительную дверь и замки, чтобы лишить ребёнка возможности выбраться. Мать назвала истязания «воспитательными мерами». Девочка не посещала школу несколько лет. За несколько дней до ареста в детский центр уже поступало сообщение о насилии в этой семье.
