Россиянин украл из-под матраса у друга 14 млн рублей
В Крыму суд приговорил жителя Симферопольского района к шести годам колонии за кражу 14 млн рублей у своего друга. Об этом информирует прокуратура Республики Крым.
Согласно информации ведомства, местный житель часто навещал своего приятеля и знал о его привычке хранить деньги под матрасом. Убедившись, что за ним никто не следит, мужчина похитил из дома друга 5 миллионов рублей и 90 тысяч долларов. На эти средства он купил несколько автомобилей, золотые украшения и инструменты для строительства.
Когда пропажа вскрылась, потерпевший обратился в полицию. Подозреваемого в краже задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
