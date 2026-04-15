Женщина ответит за расправу над новорожденной дочерью 45 лет спустя
В штате Аризона полиция задержала 65-летнюю Нэнси Джин Троттье по обвинению в убийстве новорожденной дочери, которое произошло 45 лет назад. Об этом сообщает FOX News.
Тело ребёнка нашли на территории Государственного колледжа Вэлли-Сити в Северной Дакоте ещё в 1981 году. Тогда экспертиза показала, что девочка родилась живой, а причиной смерти стала асфиксия в результате внешнего воздействия. Долгое время личность матери оставалась неизвестной, и дело считалось нераскрытым.
В 2019 году ДНК-анализ останков помог выйти на Троттье, которая тогда училась в том колледже. В 2023 году тест подтвердил её биологическое родство с младенцем. В апреле 2026 года женщине предъявили обвинение в особо тяжком преступлении, ей грозит пожизненное заключение. Предварительное слушание пройдёт 21 мая.
Ранее в Бурятии отец случайно подложил дочери яд вместо лекарства.
Читайте также: