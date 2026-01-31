Россиянин украл у пенсионерки украшения на 250 тысяч рублей и спрятал их в носок

31 января 2026, 11:56

В Тверской области рецидивиста задержали за кражу украшений у пенсионерки

Фото: Istock/yolly cahyati

В Тверской области полиция задержала мужчину по подозрению в краже ювелирных украшений у пожилой женщины. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.