Россиянин украл у пенсионерки украшения на 250 тысяч рублей и спрятал их в носок
В Тверской области полиция задержала мужчину по подозрению в краже ювелирных украшений у пожилой женщины. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошёл в июле 2025 года в Калязинском районе. 71-летняя хозяйка дома обнаружила следы проникновения через окно веранды. Позже выяснилось, что из серванта пропали золотые украшения.
Полиция установила подозреваемого — 51-летнего местного жителя с предыдущей судимостью за аналогичное преступление. По версии следствия, он сложил похищенное в носок, уехал в Московскую область, где продал украшения и потратил деньги.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Читайте также: