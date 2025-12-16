Россиянин переехал полицейского, который собирался отобрать у него автомобиль
На Ямале водитель сбил полицейского при попытке скрыться на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ЯНАО.
В ночь на 13 декабря инспектор ДПС остановил в посёлке Тазовский автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина. Полицейский объявил о намерении задержать машину, однако водитель отказался выполнять требование и попытался уехать.
Инспектор встал перед транспортным средством, чтобы преградить путь, но автомобилист продолжил движение и сбил его. В результате сотрудник полиции получил ушибы и ссадины. Автомобиль поместили на спецстоянку.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ. В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего.
Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка с ходунками попала под «КамАЗ».
Читайте также: