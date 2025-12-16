Достижения.рф

Россиянин переехал полицейского, который собирался отобрать у него автомобиль

В Тазовском районе ЯНАО водитель в состоянии опьянения сбил инспектора ДПС
Фото: Istock/z1b

На Ямале водитель сбил полицейского при попытке скрыться на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ЯНАО.



В ночь на 13 декабря инспектор ДПС остановил в посёлке Тазовский автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина. Полицейский объявил о намерении задержать машину, однако водитель отказался выполнять требование и попытался уехать.

Инспектор встал перед транспортным средством, чтобы преградить путь, но автомобилист продолжил движение и сбил его. В результате сотрудник полиции получил ушибы и ссадины. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ. В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка с ходунками попала под «КамАЗ».

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0