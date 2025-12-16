На трассе в Якутии пешеход поссорился с водителем и хладнокровно зарезал его

16 декабря 2025, 19:47

СК возбудил дело об убийстве после нападения пешехода на водителя в Якутии

Фото: Istock/simpson33

В Республике Саха (Якутия) произошло смертельное нападение на федеральной трассе. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета России.