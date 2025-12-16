На трассе в Якутии пешеход поссорился с водителем и хладнокровно зарезал его
В Республике Саха (Якутия) произошло смертельное нападение на федеральной трассе. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета России.
Конфликт начался между пешеходом и водителем на дороге. В ходе ссоры пеший человек набросился на мужчину, находившегося в автомобиле, и нанёс ему не менее двух ударов ножом. Медики констатировали смерть пострадавшего на месте происшествия.
Другой гражданин, который стал вмешиваться в драку, также получил ножевое ранение. Сейчас правоохранители уточняют его состояние. Следователи СКР возбудили уголовное дело. Они квалифицируют произошедшее как убийство и покушение на убийство двух или более лиц.
