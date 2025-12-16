В Архангельске мигрант растлевал двух 12-летних девочек

16 декабря 2025, 20:12

В Архангельске мигранта приговорили к 13 годам колонии за растление детей

Фото: Istock/Vladimir Cetinski

Соломбальский районный суд Архангельска приговорил 32-летнего иностранного гражданина к 13 годам колонии строгого режима. Мужчина совершил преступные действия против двух 12-летних школьниц. Об этом сообщает РИА Новости.