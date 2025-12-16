В Архангельске мигрант растлевал двух 12-летних девочек
Соломбальский районный суд Архангельска приговорил 32-летнего иностранного гражданина к 13 годам колонии строгого режима. Мужчина совершил преступные действия против двух 12-летних школьниц. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл 3 августа на берегу реки Кузнечихи. Суд установил, что злоумышленник, осознавая возраст девочек, подошёл сзади к одной из них и стал прикасаться к её телу против её воли. Затем он силой схватил за руку вторую девочку, причинил ей боль и удерживал. Школьницы сфотографировали мужчину, позвонили родителям и обратились в полицию.
Правоохранители задержали подозреваемого в тот же день. Суд признал иностранца виновным по статьям о насильственных действиях сексуального характера и о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Помимо лишения свободы, суд взыскал с осужденного 300 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда в пользу потерпевших.
