Россиянин украл у жены детей и требует за них выкуп в 100 тысяч рублей
Жительница Башкирии обратилась с заявлением на бывшего супруга, обвинив его в похищении их общих детей. Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчина назначил цену за освобождение «заложников» — 100 тысяч рублей.
Бракоразводный процесс между Раушанией и Дмитрием начался в прошлом году и проходил тяжело. Основной конфликт касался детей. Суд решил, что двухлетняя дочь и пятилетний сын-инвалид останутся жить с матерью, при этом отец получил право на встречи с ними.
После одного из таких свиданий мужчина забрал малышей к себе и не вернул их обратно. Бывшая супруга утверждает, что Дмитрий выдвинул условие: она получит возможность увидеть сына и дочь, если заплатит ему 100 тысяч рублей. Как вариант, похититель готов принять расписку о зачёте этой суммы в счёт алиментов.
По словам Дмитрия, Раушания якобы похитила у него имущество на такую же сумму. Однако в полицию он обращаться не стал. Его бывшая жена, напротив, уже обратилась за помощью к правоохранителям и рассчитывает на их содействие в освобождении «заложников».
Читайте также: