В Подмосковье трое мужчин погибли при пожаре в автосервисе
В подмосковной Балашихе после пожара в автосервисе обнаружили тела троих мужчин. Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
27 апреля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в нежилом здании на Вишняковском шоссе. Когда пожарные ликвидировали огонь, они нашли тела троих погибших.
Следователь следственного отдела по городу Балашиха возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. Предварительная версия правоохранителей — причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.
Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, проводят допросы и планируют назначить судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизы. Балашихинская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
