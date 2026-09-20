Россиянин умер от инфаркта после приема у кардиолога
В Санкт-Петербурге кардиолога уволили после того, как его пациент умер на следующий день после приема от инфаркта. Об этом сообщает издание mk.ru.
64-летний мужчина вел здоровый образ жизни, но недавно почувствовал внезапное недомогание и одышку. На приеме врач измерил давление и послушал пациента фонендоскопом, однако не спросил о симптомах и не написал направление на ЭКГ.
На следующий день мужчину нашли без признаков жизни. Причиной смерти стал инфаркт. Семья пострадавшего обратилась в медучреждение с требованием уволить врача. При этом изначально клиника якобы не брала на себя ответственность за трагедию.
Позже с сыном умершего связался юрист и сообщил, что кардиолога уволили. Однако, как выяснилось, речь идет об уходе по собственному желанию. Такое решение семье объяснили тем, что сделать это по статье «сложно». Родственники опасаются, что врач перешел работать в другое место.
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