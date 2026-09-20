Россиянин умер от инфаркта после приема у кардиолога

20 сентября 2026, 11:09

В Петербурге уволили кардиолога, пациент которого умер от инфаркта

Фото: iStock/stevanovicigor

В Санкт-Петербурге кардиолога уволили после того, как его пациент умер на следующий день после приема от инфаркта. Об этом сообщает издание mk.ru.