В Москве школьница упала в обрыв, сорвавшись с прибитой гвоздями к дереву тарзанки

20 сентября 2026, 01:07

Школьница сорвалась с тарзанки и упала в пятиметровый обрыв в Суворовском парке

Фото: iStock/Leidolv

В Москве школьница сорвалась с тарзанки и упала в обрыв. Пострадавшую госпитализировали с серьёзными травмами. Об этом сообщает РЕН ТВ.