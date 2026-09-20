В Москве школьница упала в обрыв, сорвавшись с прибитой гвоздями к дереву тарзанки
В Москве школьница сорвалась с тарзанки и упала в обрыв. Пострадавшую госпитализировали с серьёзными травмами. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл 19 сентября в Суворовском парке. Уточняется, что девочка упала в овраг глубиной пять метров. У неё диагностировали переломы нескольких рёбер и ушиб грудной клетки.
Корреспондент РЕН ТВ Александр Меняйлов отметил, что оценить безопасность аттракциона сложно: тросы тарзанки прибили гвоздями к стволу дерева, и это было единственной «страховкой» для катающихся. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют детали случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Челябинске двухлетняя девочка помогла семье спастись от пожара в квартире. Подробности читайте в нашем материале.
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