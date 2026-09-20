Автомобилист спровоцировал пожар на 1500 кв. м в российском регионе

20 сентября 2026, 10:41

Под Анапой машина врезалась в дом и спровоцировала пожар на 1500 кв. м

Фото: iStock/DmyTo

Мощный пожар охватил торговые павильоны и двухэтажное здание в селе Витязево под Анапой. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Краснодарского края в мессенджере Max.