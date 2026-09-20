Автомобилист спровоцировал пожар на 1500 кв. м в российском регионе
Мощный пожар охватил торговые павильоны и двухэтажное здание в селе Витязево под Анапой. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Краснодарского края в мессенджере Max.
По данным телеграм-канала Kub Mash, причиной возгорания стала машина, которая врезалась в здание и повредила газовую трубу. Водитель автомобиля Ford на скорости не справился с управлением на повороте, съехал с дороги и столкнулся с постройкой.
Огонь быстро перекинулся на торговые павильоны и двухэтажный дом, над местом происшествия поднялся густой черный дым. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров, с последствиями борются более 20 единиц техники и 60 специалистов МЧС.
Ранее сообщалось, что грозовые разряды вызвали пожар в жилом доме в Бурятии.
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