В Уссурийске мужчина и двухлетний ребёнок погибли в аварии

31 октября 2026, 05:46

Фото: MAX @prosecutor_pk

Прокуратура следит за выяснением всех деталей смертельного ДТП в Уссурийске, жертвами которого стали мужчина и двухлетний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.