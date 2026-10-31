В Уссурийске мужчина и двухлетний ребёнок погибли в аварии
Прокуратура следит за выяснением всех деталей смертельного ДТП в Уссурийске, жертвами которого стали мужчина и двухлетний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Согласно предварительной информации, авария случилась ночью 30 октября 2026 года. Водитель автомобиля Nissan March следовал со стороны улицы Фадеева и при выполнении левого поворота не предоставил преимущество встречному Honda Accord, что привело к столкновению.
В результате ДТП двухлетний пассажир первой иномарки погиб на месте происшествия. Водитель этой машины позже умер в больнице. Кроме того, ещё трое участников происшествия получили травмы разной степени тяжести — их госпитализировали для оказания медицинской помощи.
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