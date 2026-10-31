В Красноярске мужчина упал в обрыв при попытке убежать от полиции
В Красноярске ночью произошёл инцидент с нетрезвым водителем без прав. Пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, мужчина упал в обрыв.
По данным регионального МВД, инспекторы обратили внимание на автомобиль Mazda, который двигался с превышением скорости. На требование остановиться водитель сначала не отреагировал, но позже всё-таки затормозил, после чего попытался скрыться от правоохранителей.
Во время побега 30‑летний мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не заметил обрыв и рухнул с трёхметровой высоты, получив травмы. Также выяснилось, что у него не было водительских прав.
Нарушителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей. После того как сотрудники ДПС оформили необходимые документы, мужчину доставили в больницу.
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