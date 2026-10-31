Один человек погиб при пожаре в Тюмени
В Тюмени произошёл пожар в квартире на втором этаже жилого многоквартирного дома. В результате трагедии погиб один человек, проинформировали в Главном управлении МЧС России по региону.
По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил вечером 30 октября 2026 года примерно в девять часов. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, к настоящему моменту огонь полностью потушен.
Для ликвидации возгорания на место прибыли десять сотрудников МЧС, были задействованы три единицы спецтехники. В качестве предварительной причины случившегося спасатели называли неосторожное обращение с огнём.
Ранее пожар вспыхнул на оборонном предприятии в Германии. Пламя охватило стройплощадку завода Rheinmetall.
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