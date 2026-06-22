В Китае мужчина женился через три дня после знакомства и очень пожалел об этом
Житель китайской провинции Чжэцзян женился на 30-летней женщине из Шэньси через три дня после знакомства и вскоре решил развестись. Об этом сообщает South China Morning Post.
32-летний Гу решил жениться через брачное агентство по совету родителей. С будущей супругой он не встречался до регистрации и лишь один раз поговорил по видеосвязи — всего пять минут. Семья заплатила свахе 160 тысяч юаней, еще 100 тысяч ушло на традиционный выкуп. После свадьбы мужчина узнал, что у избранницы есть долг перед бывшим ухажером, а на следующий день услышал о ее проблемах со здоровьем. Через девять дней он предложил развод. Сначала женщина согласилась, но позже подала иск на 50 тысяч юаней, а Гу теперь требует вернуть деньги у бюро знакомств.
Брачное агентство — это не гарантия счастливого брака, а лишь инструмент для знакомства. Оно может помочь встретить подходящего человека, но не заменяет личного общения, времени и взаимного доверия. Даже при профессиональном подборе важно не спешить, лучше узнать друг друга и принимать решение о браке осознанно.
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