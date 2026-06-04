04 июня 2026, 18:43

Россиянин умер в турецком отеле, консулы заявили об отсутствии криминала

Фото: istockphoto/naumoid

Генеральное консульство РФ в Анталье подтвердило факт гибели российского туриста в отеле Аланьи, отметив отсутствие криминальных причин. Об этом пишет РИА Новости.