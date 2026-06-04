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Россиянин умер в турецком отеле

Россиянин умер в турецком отеле, консулы заявили об отсутствии криминала
Фото: istockphoto/naumoid

Генеральное консульство РФ в Анталье подтвердило факт гибели российского туриста в отеле Аланьи, отметив отсутствие криминальных причин. Об этом пишет РИА Новости.



Как сообщили дипломаты, информация о происшествии поступила к ним в четверг. По данным страховой компании, случай признали страховым.

Консулы поддерживают связь с туроператором и страховым агентом. Они готовы содействовать в оформлении документов для репатриации тела погибшего на родину.

Турецкие СМИ ранее информировали, что инцидент произошел в гостинице района Окурджалар. Жена 50-летнего россиянина забила тревогу, обнаружив мужа лежащим без движения на полу номера. Прибывшие медики констатировали смерть. Точную причину установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Никита Кротов

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