Россиянин умер в турецком отеле
Генеральное консульство РФ в Анталье подтвердило факт гибели российского туриста в отеле Аланьи, отметив отсутствие криминальных причин. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщили дипломаты, информация о происшествии поступила к ним в четверг. По данным страховой компании, случай признали страховым.
Консулы поддерживают связь с туроператором и страховым агентом. Они готовы содействовать в оформлении документов для репатриации тела погибшего на родину.
Турецкие СМИ ранее информировали, что инцидент произошел в гостинице района Окурджалар. Жена 50-летнего россиянина забила тревогу, обнаружив мужа лежащим без движения на полу номера. Прибывшие медики констатировали смерть. Точную причину установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.
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