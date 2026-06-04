21-летний турист исчез в российских горах
В Сочи уже две недели ищут 21-летнего туриста, ушедшего в одиночный поход. Молодой человек отправился в горы 21 мая через Ореховские водопады, не зарегистрировав маршрут в МЧС, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Предположительно, он намеревался дойти до ручья Сванидзе и вернуться, но на связь не вышел. Последний сигнал с его телефона зафиксировали 22 мая около 15:30 между селом Прогресс и горой Малый Ахун.
К поисково-спасательной операции привлекли 80 специалистов, 12 единиц техники и четыре вертолета. За две недели спасатели обследовали хребты Прохладный и Ажек, гору Сахарную, район Ахуна, каньоны реки Ажек, ручьи Сванидзе, Кайсук и Каменистый, а также реку Агву. Следов пропавшего пока не обнаружили.
Ранее пропавшего на Эвересте гида Даву нашли через шесть дней. Он был на ледопаде.
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