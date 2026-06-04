21-летний турист исчез в российских горах

04 июня 2026, 18:21

21-летний турист пропал без вести 2 недели назад в горах Сочи

Фото: istockphoto/Shaiith

В Сочи уже две недели ищут 21-летнего туриста, ушедшего в одиночный поход. Молодой человек отправился в горы 21 мая через Ореховские водопады, не зарегистрировав маршрут в МЧС, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».