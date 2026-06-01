Туристка вернулась из отпуска с десятками чемоданов и шокировала пограничников
Bild: Туристка привезла в Швейцарию из отпуска в Германии 55 чемоданов
На немецко-швейцарской границе произошел необычный инцидент. Отдыхавшая в Германии жительница Швейцарии предъявила таможенникам 55 чемоданов. Об этом сообщает Bild.
Все случилось 31 мая недалеко от коммуны Тайнген. Сотрудники таможни остановили автомобиль и грузовой фургон, которыми управляла туристка. Женщина объяснила, что возвращается из отпуска и везет личные вещи, после чего выгрузила перед пограничниками 55 чемоданов — большинство из них были на колесиках. Сотрудники погранперехода тщательно проверили весь багаж с помощью сканеров, но ничего противоправного не обнаружили.
«В них находились различные личные вещи, принадлежащие путешественнице. Возражений не было», — прокомментировал представитель Федерального управления таможенной и пограничной безопасности Германии.Отмечается, что законодательство Швейцарии не запрещает ввоз такого количества багажа. Жители страны могут беспошлинно ввозить личные вещи, если они вывозились с собой при отъезде.